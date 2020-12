L’attaquant serbe de l’OM pourrait être prêté du côté de l’Angleterre dès le mois de janvier prochain.

Alors que l’Olympique de Marseille cherche déjà à recruter un nouvel attaquant de pointe pour la deuxième partie de saison, d’autres mouvements se préparent en coulisses. D’après les informations du Daily Mirror, Nemanja Radonjic pourrait rejoindre la Premier League dès cet hiver. Le tabloïde britannique précise que l’attaquant serbe, toujours blessé à une cuisse, serait dans le viseur Southamption (8ème) et West Ham (7ème) pour un transfert sous forme de prêt.

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 55 rencontres de Ligue 1, Nemanja Radonjic ne ferait visiblement plus partie des plans d’Andre Villas-Boas. Le tacticien portugais a d’ailleurs recruté le jeune Brésilien Luis Henrique cet été, pour occuper ce poste de super sub sur l’aile.