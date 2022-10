Le match opposant le Toulouse Football Club au Racing Club Strasbourgeois s’est soldé sur une égalité (2-2). Si les Toulousains menaient 2-0, les Alsaciens sont finalement remontés et auraient même pu arracher la victoire.

En effet, le RC Strasbourg aurait bien pu partir avec les 3 points, mais l’arbitre n’a pas sifflé penalty sur une faute dans la surface à la 90e minute. Cette décision, clairement débattable, a suscité beaucoup de colère chez les joueurs et supporters Alsacien. D’un autre côté, les Toulousains ont aussi tiré un coup de gueule contre l’arbitrage pour plusieurs autres raisons. Dimitri Liénard, en conférence d’après match, a complétement pété un plomb en n’hésitant pas à charger l’arbitre.

« On ne peut pas continuer dans cette situation, sinon, on va devoir changer de championnat. Tous les joueurs en ont ras le bol. Les arbitres doivent l’entendre et se remettre en cause. Je suis content que le président de Reims ait fait sa sortie la dernière fois, mais tout le football français doit aussi le faire. On veut bien accepter des choses, mais ça commence à nous taper sur le cerveau. On travaille toute la semaine, mais qu’on ne vienne pas me parler du résultat aujourd’hui. Contre Montpellier, à la 90ème, c’était pareil, mais contre nous et on n’a rien dit, il y avait bien penalty. Là, il faut accepter que l’arbitre s’est trompé. Comment est-ce possible qu’il aille voir les images, et donc le contact, et qu’au final, il ne siffle pas penalty ? Il y en a marre ! Je n’ai rien contre M. Stinat, mais ça fait mal. Je suis allé lui demander pourquoi il n’avait pas sifflé après le match et m’a dit qu’il y avait 2-2 et que c’était difficile de siffler penalty à la 90ème. Mais j’en ai rien à foutre du score ! Ce n’est pas la première fois cette saison, ça fait beaucoup de points perdus. On n’est pas une équipe méchante, on ne dit jamais rien, mais là, au bout d’un moment, stop ! Il y a déjà eu plus de 50 cartons rouges cette saison, il faut arrêter. On fait du football, pas de la danse, bordel ! C’est bon ! » s’est-il lâché.