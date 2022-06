Morgane Martins, internationale portugaise, s’est officiellement engagée avec Dijon pour la saison de D1 à venir.

Celle qui évoluait jusque là avec le GPSO 92 Issy, relégué en D2, s’est engagée avec le club de Dijon pour deux saisons. « J’arrive avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme dans un club qui va m’offrir des conditions idéales pour m’entraîner. Je suis une joueuse qui aime beaucoup avoir le ballon, qui aime le jeu court et combiné. La saison passée, cela a été un peu plus compliqué pour Dijon offensivement, donc je pense que j’apportais dans ce domaine de par l’animation de mon couloir » a déclaré Morgane Martins dans le communiqué du club.

𝟐𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐃𝐅𝐂𝐎 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐬 !



Cette latérale gauche de 24 ans a signé pour 2 ans ! Elle évoluait au GPSO 92 Issy la saison dernière.



+ d'infos ➡️ https://t.co/trJKQAKSKV#BienvenueMorgane pic.twitter.com/s8bzmRhgOy — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) June 18, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !