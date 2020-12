L’attaquant Diego Costa (32 ans) a trouvé un accord avec l’Atletico Madrid pour mettre un terme à son contrat. Diego Simeone a rendu un hommage à l’international espagnol.

« Nous avons passé beaucoup de temps ensemble au fil des années, il nous a beaucoup donné et nous lui avons aussi beaucoup donné. Nous avons parlé de ses problèmes personnels et le club a voulu l’aider sans nuire à ses propres intérêts. Nous nous sentons mieux maintenant que nous avons résolu le problème. Nous voulons le remercier. Diego a tout donné pour nous en tant que joueur et en tant qu’humain », a indiqué le technicien argentin.

Selon le journaliste José Ramón de la Morena, présentateur de l’émission El Transistor sur la radio Onda Cero, le joueur n’avait pas de bonnes relations avec son staff. Costa a même été à deux doigts d’en venir aux mains avec Nelson Vivas, l’adjoint de Diego Simeone. C’est désormais une histoire ancienne.