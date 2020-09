Privé de Kylian Mbappé, positif au coronavirus, Didier Deschamps aurit décidé de renouveler en profondeur son onze départ pour affronter la Croatie, mardi soir en Ligue des Nations.

Par rapport à l’équipe qui s’est imposée en Suède (0-1), samedi soir, il pourrait y avoir pas moins de sept changements ! Outre Kylian Mbappé, qui a déjà quitté le groupe après son test positif au Covid19 (7e cas au PSG !), et qui sera remplacé par Anthony Martial, le sélectionneur va également remplacer Olivier Giroud par Wissam Ben Yedder et Adrien Rabiot par Steven Nzonzi.

Mais c’est surtout en défense que DD va tenter le “big bang”. Il va aligner Lucas Hernandez et Clément Lenglet en charnière, aux côtés de Dayot Upamecano, dans une sorte de défense à trois, nouvelle idée que Deschamps veut creuser. Sur les flancs, Sissoko et Ferland Mendy pourront largement apporter leur contribution sur le plan offensif. Exit donc Varane, Kimpembe, Dubois et Digne.

La composition probable : Lloris – Sissoko, Lenglet, Upamecano, Hernandez, Mendy – Kanté, N’Zonzi – Martial, Griezmann, Ben Yedder.