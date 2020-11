Didier Deschamps est revenu sur la performance d’Olivier Giroud, auteur d’un doublé lors de la victoire de l’équipe de France contre la Suède (4-2), mardi en Ligue des Nations.

Le sélectionneur s’insurge contre les critiques dont est l’ocjet l’attaquant des Bleus et de Chelsea. « Les piques, ça vient de l’extérieur mais pas avec moi. Je discute avec lui. Il est conscient de la situation. On ne peut pas remettre en cause ce qu’il a fait, ce qu’il est capable de faire et ce qu’il pourra faire. Il l’a prouvé ce soir (hier). J’ai l’impression qu’il doit faire ses preuves à chaque fois. Il est toujours compétitif. Il vient avec un déficit physique. Il a eu très peu de temps de jeu depuis octobre. Il est bien rentré au Portugal et a mis deux beaux buts. On ne parle pas d’un joueur qui n’a rien fait jusque-là. On est souvent trop injustes avec lui. S’il n’est pas bon… De là à dire qu’il est fini. Personne n’a perdu des points. Olivier a ce mental. Il faut le remettre dans la tête et dans le corps à chaque fois. Il subit. Il a une situation qui ne lui convient pas et qui ne lui permet pas d’arriver dans les meilleures conditions. »