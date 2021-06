Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët a-t-il encore confiance en Didier Deschamps ? Quelques heures après l’élimination face à la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro 2020, c’est une question totalement légitime qu’il faut se poser.

Avec cette élimination, l’objectif fixé d’atteindre les demi-finales de la compétition est loin d’être rempli. Du coup, les questions sur l’avenir du sélectionneur des Bleus semblent aujourd’hui en pointillé. Malgré tout, Noël Le Graët a tenu à apporter son soutien à son coach Didier Deschamps. En marge de l’assemblée générale du Comité National Olympique Français qui vient d’élire l’ancienne joueuse Brigitte Henriques à sa tête, il a pris la parole afin de réagir et il précise qu’il aura une vraie discussion avec le sélectionneur au moment de faire le bilan de la compétition. Il ne cache pas sa frustration et sa déception et devra prendre une décision à 18 mois du début de la Coupe du monde au Qatar.

La réaction du président Le Graët

« Je suis déçu parce qu’on menait 3-1 à dix minutes de la fin. Et puis, on rate le dernier penalty. Ne pas atteindre les quarts de finale, c’est une déception. Ceci dit, ce sont les aléas du foot. Tout le monde vous le dira. On a eu des temps forts dans ce match. On pensait que c’était gagné», déclaré le patron de la FFF ce mardi matin, la voix couverte.

Avant de précisé qu’il il va téléphoner à Deschamps dans les heures à venir : « Je vais appeler Didier parce que je ne l’ai pas encore eu. Il ne faut pas confondre les choses. On aura besoin de discuter évidemment. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Je connais les difficultés du foot. Ça tient à tellement peu de choses. Il n’y a pas de logique économique dans le football. On est déçu. Quand on mène 3-1, c’est surtout ça qui m’agace un peu, on doit gagner. » A-t-il terminé. L’avenir de Didier Deschamps est peu être en danger…