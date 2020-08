Didier Deschamps a donné une deuxième chance à Adrien Rabiot en équipe de France. Cette décision relance le débat sur la non-présence de Karim Benzema chez les Bleus. Daniel Riolo, consultant RMC, n’a pas été tendre avec le sélectionneur sur sa gestion du cas “KB9”.

“Je le dis en permanence, Deschamps prend des joueurs qui jouent dans d’autres clubs qu’en Ligue 1 et si le mec joue à la Juve, pour Deschamps, c’est le summum, le Graal, le paradis c’est tout. C’est le label qualité. Tu joues à la Juve ça veut dire que tu as du plomb dans la tête et que t’es un mec sérieux. Rabiot, même si il lui chie dans les bottes, tu joues à la Juve, tu peux revenir”, a indiqué dans un premier temps le consultant dans un édito sur l’antenne de RMC.

Avant de poursuivre son explication : “Ça va être le chapitre qu’il va falloir écrire à la suite, tu passes l’éponge pour un mec, tu vas nous expliquer pourquoi tu ne passes pas l’éponge pour tout le monde et la polémique va revenir. Moi qui ai toujours compris l’extrasportif parce que je me dis que c’est de l’humain et qu’il a été blessé, et bien aujourd’hui je l’annonce officiellement, je ne comprends pas pourquoi il ne rappelle pas Benzema. Je ne l’avais jamais dis, là maintenant c’est clair. On s’est foutu de sa gueule aussi bien Noël Le Graët que Deschamps. Là ouvertement, il lui crache à la gueule. Tout le monde a le droit à une deuxième chance, d’autres non.”