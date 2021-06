Grâce à une grosse prestation de l’ancien Lyonnais et de la pépite du PSV, les Pays-Bas s’imposent facilement contre l’Autriche (2-0).

En difficulté lors de leur premier match de l’Euro 2020 face à l’Ukraine (3-2), les Pays-Bas ont assuré plus tranquillement leur deuxième succès de la compétition ce jeudi soir contre l’Autriche. Les hommes de Frank de Boer vont ouvrir le score dès la 11e minute de jeu sur un penalty transformé avec beaucoup de sang froid par Memphis Depay. L’ancien Lyonnais va de nouveau s’illustrer en seconde période en lançant parfaitement Donyell Malen dans la profondeur qui va décaler son coéquipier du PSV Eindhoven Denzel Dumfries (67′) pour le but du 2-0.

Grâce à ce nouveau succès, les Pays-Bas s’emparent de la place de leader du groupe C et valident d’ores et déjà leur ticket pour les huitièmes de finale de l’Euro.