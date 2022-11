25 000 Unes. C’est le nombre de couvertures publiées par le journal L’Equipe en plus de 65 ans d’histoire. Pour l’occasion, découvrez le livre « 1000 Unes de L’Equipe » chez Solar éditions.

Des gaies, des tristes, des images de triomphe ou de détresse, des « collectors » qui s’encadrent au-dessus de la cheminée et d’autres, plus anecdotiques, oubliées avec le temps… Depuis sa première parution le 28 février 1946, L’Equipe a accumulé des milliers de Unes. Près de 25 000. C’est dans ce trésor que le livre « 1000 Unes de L’Equipe » a été puisé. Ces dernières ont été examinés, afin de raconter le destin de centaines de champions et championnes, d’équipes de France et d’ailleurs. Des légendes du sport et, parfois, des anonymes, auteurs de l’exploit d’une vie.

Il y en a de toutes les formes, des grandes, des petites – le format a changé en 2015 – des « noir et blanc » et des « en couleurs ». Des Unes très sobres, d'autres très riches, des Unes dessinées, des Unes presque sans photo. Mais toutes ont un point commun : elles sont réalisées dans l'instant, pour raconter l'actualité d'un jour, par essence éphémères, remplacées dès le lendemain, puis le surlendemain. Mais certaines d'entre elles, parce que ce jour fut historique, passeront à la postérité, et deviendront… des posters.