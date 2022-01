En quête du successeur de Shaqiri, l’OL sait qu’il faudra aligner 15 millions d’euros pour arracher David Neres à l’Ajax.

Véritable flop depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri ne cumule que 66 minutes de jeu sur les cinq derniers matchs des Gones. De quoi remettre en question l’avenir du Suisse, arrivé cet été en provenance de Liverpool contre un chèque avoisinant les 6 millions d’euros. D’après les informations de la presse transalpine, Peter Bosz ne compterait plus du tout sur son attaquant et aurait même quelques idées en tête pour le remplacer cet hiver. Dans le lot, on retrouve notamment le Brésilien David Neres.

Barré par la concurrence de son compatriote Anthony à l’Ajax Amsterdam, l’ailier de 24 ans devrait être placé sur la liste des transferts cet hiver. À en croire les informations de De Telegraaf, une offre d’environ 15 millions d’euros sera nécessaire pour s’offrir les services de Neres. Si l’OL décide de se pencher sur le dossier en janvier, il faudra également compter sur la concurrence du Shakhtar Donetsk.