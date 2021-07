Sur le plateau de « l’After foot » sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur l’équipe anglaise et la victoire hier soir 4 buts à 0 en quart de finale de l’Euro 2020 face à l’Ukraine.

S’il tient à dire bravo aux Three Lions, il n’est pas très tendre avec le sélectionneur Gareth Southgate et ne croît pas en lui. « Depuis le début je les sens très forts ces joueurs anglais, même s’il y a beaucoup de choses à dire sur leur jeu global. Ils jouent avec les valeurs traditionnelles du jeu à l’anglaise, un style qui s’embarrasse très peu de la tactique. Et c’est pour cela que je pense que Southgate, même si l’Angleterre gagne l’Euro, est et restera un coach médiocre. »Mercredi, l’Angleterre défiera le Danemark en demi-finale de cet Euro 2020.