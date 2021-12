Ce dimanche la Ligue 1 nous offrait un multiplex à 15h. Alors que Lorient (16e) recevait le FC Nantes (13e), Metz (19e) visitait Monaco (9e) pendant que Montpellier (11e) affrontait Clermont (17e) et Angers (10e) se rendait à Reims (14e).

Point sur les résultats

Lorient – FC Nantes : 0-1

Chanceux. Tenus en échec pendant une longue partie du match, les nantais s’en sortent très bien grâce au but de Cyprien à la 83e. Avec ce résultat, le FC Nantes est 13e, Lorient 16e.

Monaco – Metz : 4-0

C’est un Monaco taille patron qui s’est défait du FC Metz. Diop, Volland, Martins et Ben Yedder (2e, 44e, 57e et 87e) ont permis ce large succès. Avec ce résultat l’ASM est 6e, Metz 19e.

Montpellier – Clermont : 1-0

Devant des la 28e minute et un but de Wahi, Montpellier ne va plus lâcher ce résultat. Un 1-0 qui leur permet de monter à la 8e place Clermont est 17ème.

Reims – Angers : 1-2

Après une première période sans but, c’est Angers qui est revenu des vestiaires en forme. Boufal (49e) ouvre le score avant que Ekitike (59e) n’égalise. Enfin c’est Fulgini qui va donner l’avantage aux siens qui ne vont plus la lâcher. Résultat des courses 1-2, Angers est 6e, Reims 14e.