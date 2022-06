Cristiano Ronaldo, dont la venue à Manchester United n’a pas été aussi brillante que l’on pouvait l’espérait, pourrait-il quitter l’Angleterre pour retourner au Sporting CP ? Cette idée fait évidemment rêver les supporters portugais, mais le directeur sportif du club n’a pas voulu se faire de plans sur la comète.

Hugo Viana, directeur sportif du club, n’a pas fait de faux espoirs aux supporters. « Un retour de Cristiano Ronaldo ? Je pense qu’aujourd’hui, c’est impossible. Mais on ne sait jamais. Il peut décider où il veut aller et on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Je ne veux pas trop parler de ça parce que parler de Cristiano, c’est toujours différent. Et je pense qu’il a encore un an de contrat », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Record.

