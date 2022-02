Cristiano Ronaldo traverse actuellement une sécheresse de but comme il n’a presque jamais connu. Mais pour l’ancien international Paul Ince le Portugais n’est pas le seul coupable.

« Il reviendra, il marquera des buts importants, je ne serais pas surpris qu’il le fasse en Ligue des champions. Il l’a fait en début de saison, c’est la raison pour laquelle Man United est en huitièmes de finale.

Quand il a fait ses débuts, il marquait, mais ils ont cessé de le trouver dans la surface et Ronaldo doit être servi. Il a 37 ans, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il coure comme un gamin. Mettez le ballon dans la surface et il marquera. Mais maintenant, United n’est pas organisé de cette façon et ne joue pas à son avantage, donc il ne produit pas autant », a expliqué Ince pour le Daily Mail.