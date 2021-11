Le Portugais se poserait de sérieuses questions concernant son avenir, et pourrait même envisager de quitter Manchester United en cas de non-qualification en Ligue des champions.

Véritable sauveur de Manchester United depuis le début de la saison, notamment en Ligue des champions où il a inscrit des buts décisifs face à Villarreal et l’Atalanta, Cristiano Ronaldo rapidement revoir son plan de carrière à en croire la presse britannique. « Je ne suis pas ici en vacances, je suis ici pour continuer à gagner », avait prévenu le Portugais à son retour à Old Trafford. Si sur le plan personnel tout va pour le mieux (9 buts en 13 matchs cette saison), ce n’est pas vraiment le cas d’un point de vue collectif. Encore battu ce week-end par le rival Manchester City (0-2), Manchester United se retrouve désormais 6e du classement à 5 points de Liverpool et de la dernière place qualificative en Ligue des champions.

« L’imaginer en Europa League est vraiment difficile, il n’y a jamais joué », s’interroge le Daily Express dans son édition du jour. Le média anglais va même jusqu’à envisager un départ du quintuple Ballon d’Or l’été prochain si Ole Gunnar Solskjaer ne parvient pas à hisser les Red Devils en LDC. Du même avis, l’ancien de la maison Rio Ferdinand estime que Cristiano Ronaldo pourrait voir une qualification en Europa League « comme une tache sur son CV ». La pression monte encore pour le Norvégien, qui a maintenant l’avenir de CR7 entre les mains…