Alors que tout semblait bouclé pour un transfert de CR7 à Manchester City, ce sont les Red Devils de Manchester United qui raflent la mise !

Tout est allé très vite. Annoncé depuis quelques jours du côté de Manchester City, Cristiano Ronaldo a finalement trouvé un accord pour revenir à Manchester United. « Manchester United est heureux de confirmer que le club a trouvé un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve de l’accord des conditions personnelles, du visa et de la visite médicale », écrit le club mancunien dans un communiqué. Rappelons que CR7 avait évolué chez les Red Devils entre 2003 et 2009. Il avait inscrit 118 buts en 292 matchs sous les couleurs de ManU.

Il y a quelques heures à peine, Ole Günnar Solskjaer avait confirmé en conférence de presse que les Red Devils étaient en contact avec Cristiano Ronaldo. Il avait laissé la porte ouverte à un retour du prodige portugais à Old Trafford. « Nous avons toujours eu une bonne relation. Nous lui avons parlé. S’il quitte la Juventus, il sait que nous sommes là. » Manchester United était ainsi pleinement dans la course pour Cristiano Ronaldo. « Cristiano est une légende de ce clu et le meilleur footballeur de l’histoire si vous me demandez mon avis. J’ai eu la chance de jouer avec lui. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe. Tous ceux qui ont joué avec Cristiano ont un faible pour lui », avait ajouté l’entraîneur norvégien, ancien Red Devil lui-même. Quelques minutes plus tard, le journaliste Fabrizio Romano avait confirmé que Manchester United était en contact direct avec Jorge Mendes et l’entourage du joueur depuis la nuit dernière pour conclure l’affaire.