A quelques heures de la clôture du mercato, c’est l’effervescence sur le marché des top buteurs européens !

Si le PSG accepte l’offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé (180 millions d’euros, bonus inclus), il s’activera pour signer un grand attaquant de pointe. Les trois superstars du marché sont dans son radar : le prodige norvégien Erling Haaland (Borussia Dortmund), 21 ans, qui coûterait pas moins de 200 millions d’euros pour quitter l’Allemagne dès cet été, le Polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich), 33 ans, qui n’aurait rien contre un ultime beau challenge loin de la Bavière pour terminer sa carrière en beauté, et le Portugais Cristiano Ronaldo, 36 ans, qui a officiellement fait ses adieux à la Juventus.

Tout reste possible jusqu’au 31 août, minuit. La piste la plus crédible semble être celle de Lewandowski. L’agent du joueur, Pini Zahavi, a été vu à Paris il y a quelques jours. Leonardo et Pochettino auraient fait du serial buteur leur premier choix. Il a le profil le plus complémentaire à Messi et Neymar. Reste que le Bayern n’a pas l’intention de le lâcher et que le PSG ne fera pas une offre mirobolante pour un joueur de cet âge. Un accord est-il possible entre les parties avant la fermeture du marché ? Verdict dans quelques jours.