Il ne reste plus que deux tickets pour la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Les deux derniers barrages se joueront lundi et mardi prochain.

Pérou, Australie, Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, ils sont quatre pour deux places. Lundi et Mardi prochain se disputera au Qatar, pays organisateur du prochain mondial, les deux derniers barrages avant de connaitre l’identité des 32 équipes qui se disputeront le titre mondial. Un barrage intéresse particulièrement le football français puisque le vainqueur de Perou – Australie ira dans le groupe de la France, de la Tunisie et du Danemark.

Le programme complet des barrages intercontinentaux :

Lundi 13 juin – 20h00 : Australie – Pérou

Mardi 14 juin – 20h00 : Costa Rica – Nouvelle-Zélande