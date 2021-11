L’entraîneur intérim de Manchester United Michael Carrick a décidé de se passer de Cristiano Ronaldo dans le onze de départ face à Chelsea.

« Nous avons fait quelques modifications pour rafraîchir les choses. Martial, Van de Beek et le nom le plus sonnant Cristiano Ronaldo sortent. On a eu une conversation et il va bien. Choisi le onze est une décision que nous devons prendre. Tout ceux qui sont sortis se sentent bien et vont encourager ceux qui vont jouer » a justifié Carrick.

Voici le onze des deux équipe :

Chelsea : Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger, James; Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Ziyech, Werner, Hudson-Odoi

Manchester United : De Gea; Wan-Bissake, Lindelof, Bailly, Telles; Fred, Matic, Bruno Fernandes; McTominay, Rashford, Sancho