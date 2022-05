Et si Kylian Mbappé prolongeait finalement son contrat au PSG ? C’est la bombe du soir lâchée par Karl Olive.

Alors que la tendance du moment envoyait plutôt Kylian Mbappé dans les bras du Real Madrid, un tweet vient relancer le suspense ce mardi. Le maire de Poissy et proche des dirigeants du Paris Saint-Germain, Karl Olive, est catégorique : « L’immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle… »

Considéré comme une source bien plus crédible que les médias espagnoles, qui font déjà du Français la future star du Real Madrid, Karl Olive rebat totalement les cartes. On attend désormais confirmation du principal intéressé, qui a assuré donner une réponse avant le prochain rassemblement de l’équipe de France, prévu le 28 mai. Ce mardi, nos confrères de chez RMC Sport parle d’une annonce officielle la semaine prochaine avant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool.