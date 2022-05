Tout proche de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé devrait signer un contrat pharaonique avec le champion d’Espagne.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin prochain, Kylian Mbappé ne devrait pas prolonger son aventure en Ligue 1. La tendance se confirme de jour en jour et les détails concernant son futur contrat au Real Madrid deviennent de plus en plus précis. Si rien n’est encore officiel, le dénouement de ce feuilleton XXL est proche. D’après les informations de nos confrères de RMC Sport, le Français annoncera son choix la semaine prochaine avant la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (samedi 28 mai, à 21h).

Sauf revirement de situation, Mbappé devrait donc rejoindre le Real Madrid pour ce qui sera le transfert gratuit le plus cher de l’histoire. Dans son édition du jour, AS évoque un contrat de 4 à 6 ans avec un salaire annuel situé entre 40 et 60 millions d’euros par an. Le tout avec une prime de signature record de 100 millions d’euros et 75% de ses droits d’images. De quoi faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé de la planète et de toute l’histoire du club au 13 Ligues des champions.