D’après les informations de la presse espagnole, le Qatar aurait pris la décision de vendre le PSG en 2023.

Kylian Mbappé rejoindra-t-il le Real Madrid cet été ? Lionel Messi et Neymar seront-ils encore Parisiens ? Qui prendra la succession de Mauricio Pochettino et Leonardo ? Les questions sont nombreuses après le naufrage du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-0, 1-3). Une élimination précoce qui a mis le feu en interne et qui pourrait signer la fin de l’ère qatari. C’est en tout cas ce qu’affirme ce lundi le journaliste espagnol Edu Aguirre, invité sur le plateau d’El Chiringuito.

« Le Qatar a décidé de vendre le PSG », a-t-il lancé face caméra avant d’expliquer que Nasser Al-Khelaïfi a pris la décision de passer la main après la Coupe du monde 2022, qui sera jouée du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Dans un entretien accordé il y a quelques jours au média britannique The Atheltic, le président du PSG avait d’ailleurs confirmé avoir reçu « d’énormes offres pour acheter le club ». Reste à savoir si tout se décantera en fin d’année…