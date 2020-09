Le Paris Saint-Germain a pris de nouvelles mesures. Le club a annoncé ce mercredi que le Camp des Loges serait privé de public pour “une durée indéterminée”

“Dans un souci de respect des règles sanitaires liées à la crise du Covid-19 et de sécurité de ses joueuses et joueurs évoluant au sein de son centre de formation et de l’association, le Paris Saint-Germain se voit dans l’obligation d’organiser les matches de ses équipes sans public au Camp des Loges et ce, pour une durée indéterminée” écrit le club dans un communiqué.