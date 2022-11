Alors que le Borussia Dortmund est certain de finir à la 2e place du groupe et le FC Copenhague à la dernière place, les deux équipes s’affronteront pour cette 6e et dernière journée des phases de poules de la Ligue des champions. Découvrez les compositions des deux formations.

Le Borussia Dortmund n’est pas le club le plus dangereux d’Europe actuellement, mais connaît une montée en puissance surprenante depuis quelques journées. En effet, après le gros succès 5-0 en Bundesliga, les Jaunes et Noirs ont assuré un match nul contre les ogres Citizens (0-0). Marco Reus sera toujours blessé pour la rencontre et ne pourra donc pas aider les Allemands à se mettre en confiance avant le début des phases à éliminations directes.

Du côté de Copenhague, les joueurs sont dans un état plutôt compliqué après un nul en championnat et une lourde défaite contre le FC Séville, à l’extérieur (0-3). Contre Dortmund, la tâche s’annonce compliqué.

Compositions :

FC Copenhague : Grabara – Diks, Vavro, Lund, Sorensen – Lerager, Clem, Claesson (cap.) – Bardghji, Haraldsson, Daramy.

Borussia Dortmund : Kobel – Passlack, Hummels (cap.), Schlotterbeck, Hazard – Can, Ozcan – Adeyemi, Reyna, Malen – Modeste.