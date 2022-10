Le milieu de terrain de l’Equipe de France et de l’Olympique de Marseille Jordan Veretout évoque la saison actuelle des Olympiens et il pense que l’équipe doit encore progresser dans l’animation.

Jordan Veretout était de passage en conférence de presse ce jeudi après-midi pour évoquer le match de Ligue 1 et la réception du RC Lens samedi soir au stade Vélodrome. Si la saison est de qualité, Veretout parle de l’animation et il concède que l’équipe a encore du travail dans ce secteur précis. « Trop défensif? Non je ne pense pas. On se procure des occasions, on regarde les matchs à la vidéo. On doit avoir plus de justesse devant le jeu mais dans l’animation, on est cohérents, on a des appels… Il faut continuer, tenter et marquer. » A expliqué le milieu de terrain de l’OM.