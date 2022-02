Hugo Guillemet, journaliste pour L’Equipe, essaye de raisonner une nouvelle fois Didier Deschamps sur le cas Savanier.

« Je suis actif sur les réseaux sociaux le concernant. On a chaque semaine des compilations sur ce qu’il a fait. La compilation de deux minutes, elle est qualitativement supérieure à celle que pourrait avoir la plupart des autres milieux du championnat sur l’ensemble de la saison. Pour moi, le voir en Bleus ne devrait pas être un voeu mais devrait être normal. C’est le meilleur joueur à son poste du championnat. Qu’est-ce qu’il doit faire de plus ? En fait, j’ai l’impression qu’il souffre, comme Jonathan Clauss, d’une règle débile que s’est fixé Didier Deschamps, à savoir que les joueurs qui jouent dans des petits clubs ne puissent pas être appelés en équipe de France. Mais pour moi, ça donne encore plus d’envergure à ce qu’ils font. (…) Savanier a pris le contrôle de l’équipe de Montpellier et est décisif à tous les matchs. Il apporterait en équipe de France une qualité de passes que personne n’a et aussi une qualité sur coups de pied arrêtés que personne n’a », a indiqué le journaliste de L’Equipe.