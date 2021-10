Mohamed Bayo, qui a été interpellé et placé en garde à vue dimanche pour conduite en état d’ivresse, a été libéré ce lundi matin. L’attaquant de Clermont a présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux.

Mohamed Bayo a vécu un week-end compliqué. Buteur, samedi lors de la défaite, 2-1, sur la pelouse du FC Nantes, l’attaquant du Clermont Foot a été été interpellé et place en garde à vue pour conduite en état d’ivresse et blessures involontaires. Contrôlé au volant avec un taux d’alcoolémie de 0,88 gramme/litre de sang soit au-dessus de la limite « délictuelle » de 0,80g/L (dépasser 0,50 g/L entraîne une contravention), il a également provoqué un accident de la circulation. L’un des occupants de la voiture avec laquelle il a eu un accident présente des blessures occasionnant 14 jours d’ITT.

Ce lundi, quelques instants après sa libération, le meilleur buteur de ligue 2 la saison dernière, a présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux: « J’ai fait preuve d’une attitude irresponsable après le match face à Nantes. Au moment de l’accident, j’ai paniqué, j’ai eu peur des conséquences. Loin d’être lucide, j’ai, dans un premier temps, quitté les lieux mais j’ai souhaité porter secours aux victimes et revenir pour assumer. En attendant, dès demain (mardi), je me replongerai dans le travail avec le Clermont Foot », a notamment écrit l’attaquant, qui a marqué six buts en 10 matchs de Ligue 1.