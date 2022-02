Trois rencontres étaient à l’affiche du multiplex de la 24e journée de Premier League ce mercredi à 20h45. Alors que Manchester City affrontait Brentford, Norwich recevait Palace pendant que Southampton se rendait à Tottenham.

Manchester City – Brentford : 2-0

C’est grâce à Mahrez et De Bruyne (40e et 69e) que Manchester City a remporté son match face à Brentford. Avec ce résultat les hommes de Guardiola conservent leur première place, Brentford est 14e.

Norwich – Crystal Palce : 1-1

Alors que Pukki a ouvert le score à la 1ere minute, Zaha a égalisé à la 60e. Dans la foulé le joueur de Palace a même raté un penalty (63e). Avec ce résultat de 1-1 Norwich est 18e, Crystal Palace 13e.

Tottenham – Southampton : 2-3

Southampton a renversé Tottenham grâce à des buts de Broja, Elyounoussi et Adams (23e, 79e et 82e). Bednarek (csc) et Son (18e et 70e) ont marqué pour les Londoniens. Score final 2-3, Tottenham est 7e, Southampton 10e.