Luis Campos, ancien directeur sportif du LOSC milite pour que son ancien entraineur, Christophe Galtier signe à Everton, en Premier League qui se retrouve sans coach depuis le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Champion de France 2021 avec Lille grâce à un effectif made in Luis Campos, Christophe Galtier souhaite quitter les dogues à un an de la fin de son contrat. Dans une interview pour Sky Sports, le directeur sportif Portugais, Luis Campos souhaite que l’entraineur français signe en Premier League, plus précisément à Everton qui se retrouve sans coach depuis le départ de Carlo Ancelotti : « Christophe dispose de toutes les qualités pour coacher en Angleterre, techniquement il est très astucieux et extrêmement détaillé dans sa planification lorsqu’il prépare une équipe. Il adore le système 4-4-2, qui va très bien en Premier League, et il sait très bien motivé un groupe. Il aime aussi construire, avec des jeunes talents, il peut développer l’éthique d’une équipe, puis c’est un homme fantastique. »

Il est peu probable que l’entraineur français traverse la manche car il a un accord avec l’OGC Nice mais le club nordiste réclame 8 à 10 millions pour libérer le coach de sa dernière année de contrat.