Chelsea serait prêt à faire des folies l’été prochain pour composer un effectif en phase avec Graham Potter et ses idées. Ce dernier réclamerait l’arrivée de Jonathan David.

A l’issue d’un été particulièrement houleux ponctué de recrues puis du licenciement de Thomas Tuchel, Chelsea est parvenu à se remobiliser sous la houlette de Graham Potter. Quatrièmes en Premier League, les Blues sont à la lutte pour une qualification en Ligue des Champions. Un objectif mesuré pour le technicien anglais dont le travail devrait véritablement être jugé en deuxième partie de saison. En coulisses, Chelsea travaille déjà sur la construction de son effectif et coche des noms pour l’hiver et le marché qui arrive. L’un des axes à renforcer serait l’attaque. Graham Potter souhaiterait obtenir des profils en adéquation avec ses idées de jeu, autre que des noms ronflants tels que Raheem Sterling et Pierre-Emerick Aubameyang. Dans ce cadre, les Blues se seraient arrêtés sur le profil de Jonathan David.

D’après les informations publiées par The Sun, Graham Potter aurait demandé à ses dirigeants d’observer attentivement les performances de Jonathan David. Âgé de seulement 22 ans, le Canadien est le meilleur buteur du LOSC au XXIème siècle et se place dans les sommets du classement des buteurs en Ligue 1 cette saison. Après 3 saisons passées à Lille, il pourrait être séduit à l’idée de rejoindre la Premier League. Une aubaine pour Chelsea qui serait prêt à dégainer dès janvier pour s’attacher ses services mais la concurrence pourrait être féroce alors que le Bayern Munich serait également sur le coup. D’autres noms résonnent également à Londres avec les pistes menant à Declan Rice, Jude Bellingham, Joao Félix et Josko Gvardiol.