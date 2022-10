En cruel manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Edouard Mendy pourrait faire ses valises plus rapidement que prévu.

Sacré champion d’Europe et du monde avec Chelsea en à peine quelques années, Edouard Mendy est en train de redescendre violemment de son petit nuage. En difficulté depuis le début de la saison, le Sénégalais a perdu sa place de titulaire dans les buts au profit de Kepa Arrizabalaga depuis l’arrivée de Graham Potter sur le banc des Blues. L’ancien Rennais enchaîne les rencontres sur la touche, alors que l’Espagnol revit. « Il vaut mieux laisser le football décider », a confié le coach de Chelsea ce jeudi en conférence de presse au moment d’évoquer la concurrence sur le poste de gardien. « Kepa a très bien fait les choses jusqu’ici et il a été soutenu de manière fantastique par Edu (Mendy). Le retour en forme de Kepa est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. C’est bien que nous ayons de la concurrence à ce poste, nous avons besoin que les joueurs se poussent les uns les autres, car c’est ainsi qu’ils s’améliorent. »

Une mauvaise nouvelle en perspective pour Mendy, lié à Chelsea jusqu’en 2025 mais avec l’un des plus petits salaires du club. Selon les informations de la presse anglaise, ses représentants commencent déjà à toquer aux portes d’autres écuries de Premier League. La saison prochaine, voire dès cet hiver, Edouard Mendy pourrait bien devenir le futur adversaire des Blues. À noter que sa valeur marchande dépasse aujourd’hui la barre des 30 millions d’euros.