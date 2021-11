Alors que son contrat se termine en 2022, Thiago Silva aurait déjà des avances de la part d’un club brésilien.

La saga des défenseurs centraux ne fait que commencer à Chelsea. Le champion d’Europe en titre pourrait faire face à une immense vague de départ l’été prochain. En effet, le club ne trouve toujours pas d’accord avec Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, dont les contrats se terminent en juin 2022. Tous les deux pistés par les meilleures écuries européennes, ils se montreraient particulièrement gourmands au sujet de leur nouveau bail à en croire la presse britannique.

L’ancien Marseillais César Azpilicueta est dans le même cas que ses deux compères et le FC Barcelone pourrait tenter de profiter de la situation selon les informations du Mundo Deportivo. Mais ce n’est pas tout… Ce mardi, le journaliste Nicolo Schira annonce que le club de Fluminense a pris contact avec un certain Paulo Tonietto, l’agent de Thiago Silva. Lui aussi en fin de contrat, le Brésilien de 37 ans serait devenu la priorité de son ancien club. De son côté, l’ancien Parisien a assuré que Chelsea était toujours « sa priorité ». Reste à savoir quelle sera la décision de Thomas Tuchel et de ses dirigeants.