De passage en conférence de presse ce lundi, alors que Chelsea retrouvera le LOSC demain soir (21h) en huitième de finale de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a joué la carte de la prudence.

« Ils (Lille) avaient un entraîneur et un groupe de joueurs fantastiques. C’est un club très émotif et il est difficile de jouer dans son stade. La qualité des joueurs et de l’entraîneur était exceptionnelle et on sentait qu’ils pouvaient se battre pour une chance en Ligue des champions. La saison dernière, ils sont devenus champions de France, ce qui est énorme. À partir de là, ils ont perdu des joueurs et l’entraîneur et c’est un énorme changement. Si le changement est si important, cela peut prendre du temps pour que les choses se règlent », a analysé le coach allemand, qui se méfie tout de même de l’équipe de Jocelyn Gourvennec.

Nous savons tous à quel point le football français est physique. Les joueurs sont très courageux dans les défis individuels et très disciplinés avec le ballon. Ils ont la chance de jouer à ce jeu en tant qu’outsiders sans rien à perdre et ils le prendront à partir de là. Nous respectons le jeu et l’adversaire et nous allons préparer notre équipe comme nous le faisons toujours et essayer de trouver la meilleure performance, ce que nous faisons habituellement lors des matches à élimination directe. »