En conférence de presse, le technicien allemand s’est montré très clair et très honnête. Manchester City mérite son succès et Tuchel est impressionné par l’équipe de Pep Guardiola. « Nous avons perdu le match et City méritait de gagner. Jusqu’à l’ouverture du score, nous étions très forts dans les 20 derniers mètres du terrain, mais seulement là-bas malheureusement. Dans l’ensemble, tout simplement, nous n’étions pas à notre meilleur niveau, » a jugé le technicien allemand. Chelsea doit désormais se tourner vers un autre rendez-vous important avec la Juventus Turin, mercredi, pour la 2e journée de Ligue des Champions.