Alors que Chelsea va être vendu au consortium Todd Boehly/Clearlake Capital, Roman Abramovitch, propriétaire du club londonien depuis 2003, a effectué ses adieux ce samedi sur le site officiel des Bleues.

Une page se tourne à Chelsea. Roman Abramovitch, propriétaire du club londonien depuis 2003, a vendu le club contre à un chèque de 5 milliards d’euros au consortium Todd Boehly/Clearlake Capital. Ce samedi, le Russe a publié un émouvant message d’adieu sur le site officiel du club londonien.

« Cela fait près de trois mois que j’ai annoncé mon intention de vendre Chelsea FC. Pendant ce temps, l’équipe a travaillé dur pour trouver le bon gardien pour Chelsea FC qui serait le mieux placé pour mener avec succès le club dans son prochain chapitre. La propriété de ce club s’accompagne d’une grande responsabilité. Depuis que je suis arrivé à Chelsea il y a près de vingt ans, j’ai été témoin de première main de ce que ce club peut accomplir. Mon objectif a été de m’assurer que le prochain propriétaire ait un état d’esprit qui permettra le succès de l’équipe masculine et féminine, ainsi que la volonté et le dynamisme nécessaires pour continuer à développer d’autres aspects clés du club, tels que l’Académie et le travail vital de la Fondation Chelsea. Je suis heureux que cette recherche soit maintenant menée à bien. Alors que je cède Chelsea à ses nouveaux gardiens, je voudrais leur souhaiter le meilleur des succès, tant sur le terrain qu’en dehors. Ce fut un honneur de toute une vie de faire partie de ce club – je tiens à remercier tous les joueurs passés et actuels du club, le personnel et bien sûr les fans pour ces années incroyables. Je suis fier qu’à la suite de nos succès communs, des millions de personnes bénéficieront maintenant de la nouvelle fondation caritative qui est en train d’être créée. C’est l’héritage que nous avons créé ensemble. Merci », a écrit l’homme de 55 ans, qui a remporté 21 titres avec Chelsea dont la Ligue des Champions 2021.