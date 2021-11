Les gros matchs d’Aurélien Tchouaméni s’enchainent et l’intérêt des plus grands clubs d’Europe ne cesse d’augmenter. Favori dans ce dossier, Chelsea est le premier à dégainer.

Révélation de la saison dernière en Ligue 1 et aujourd’hui convoqué en Equipe de France par Didier Deschamps, Aurélien Tchouaméni a clairement passé un cap et il ne souhaite pas s’arrêter en ci-bon chemin. Le Monégasque est sans aucun doute l’un des hommes les plus courtisés en Europe alors que Chelsea, le Real Madrid et Manchester United, pour ne citer qu’eux, sont sur les rangs.

Selon AS, les dernières sorties d’Aurélien Tchouaméni en Bleus comme avec l’AS Monaco aurait fini de convaincre les Blues désormais certains que le recruter serait un choix parfait. Thomas Tuchel aurait validé cette proposition en indiquant que l’enrôler était une priorité. Chelsea s’apprête à dégainer une offre de 50 millions d’euros pour être sûr de l’avoir dès cet hiver. Un montant dont souhaite bien se saisir l’AS Monaco.