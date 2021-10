Depuis son départ de l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin performe sous les couleurs de Newcastle. Virevoltant, l’ancien niçois s’éclate sur les pelouses de Premier League et est le leader incontesté de l’attaque des Magpies. Des performances qui attisent les convoitises des plus grands.

Allan Saint-Maximin performe à un très haut niveau à Newcastle cette saison. Il est la pièce maîtresses en attaque chez les Magpies. Toutes les actions dangereuses passent par ses pieds. Des prestations qui attisent l’intérêt de nombreux grands clubs en Premier League. Les cadors anglais se jettent sur lui afin d’en faire un remplaçant de luxe capable de dynamiter n’importe quelle rencontre lors de ses entrées. Selon The Sun, Chelsea et Liverpool feraient de lui une cible prioritaire. Newcastle ne souhaite pas le lâcher cet hiver et un transfert devrait avoir lieu lors du prochain mercato d’été.