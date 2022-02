Le mal du pays commence à se faire sentir pour Jorginho, qui « rêve » de retourner en Serie A la saison prochaine.

Double champion d’Europe cette année, avec la Squadra Azzurra et les Blues de Chelsea, Jorginho a connu une année 2021 exceptionnelle. Le milieu de terrain de 30 ans a terminé sur le podium du Ballon d’Or (derrière Messi et Lewandowski), mais en Angleterre, il se retrouve toujours en concurrence avec N’Golo Kanté et Matteo Kovacic. Le Croate a même pris un petit avantage sur l’Italien aux yeux de Thomas Tuchel après sa prestation XXL face à Liverpool (2-2). De quoi donner à Jorginho des raisons de se questionner sur son avenir.

D’après les informations de Football.London, Jorginho fait partie des quelques joueurs qui souhaitent quitter Chelsea en fin de saison. Arrivé en provenance du Napoli pour 57 millions d’euros en 2018, il « rêve » désormais de retourner en Serie A. La Juventus Turin – qui vient d’officialiser le recrutement de Dusan Vlahovic ce vendredi – serait déjà dans le coup et pourrait bien passer à l’action cet été.