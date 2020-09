Auteur d’une prestation catastrophique pour sa première en Premier League contre West Bromwich Albion (3-3), Thiago Silva peut encore compter sur le soutien de Frank Lampard.

“Je ne sais pas à quel point ça a compté, mais il ne parle pas très bien la langue. C’est quelque chose que nous allons travailler. Il n’a pas eu le temps de le faire. Il apprendra rapidement. Je suis sûr que certains joueurs parlent des langues qu’il maîtrise”, a indiqué le coach de Chelsea dans le Daily Mail.

Avant d’ajouter : “Il parle français, mais nous avons ici des gars qui parlent le portugais, l’espagnol et l’italien donc la langue n’est qu’un léger obstacle. Nous avons besoin de temps pour travailler. Nous avons déjà vu son leadership et ses qualités. Et nous allons voir encore plus que ça”.