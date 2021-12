L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Les Phocéens sont sur la piste d’Alexis Sanchez mais son entraineur à l’Inter, Simone Inzaghi, ne veut pas le laisser partir.

En manque de temps de jeu avec le champion d’Italie en titre, Alexis Sanchez souhaiterait quitter les Nerazzurri. Le buteur chilien n’a été titulaire qu’une seule fois cette saison en Série A, il est devancé dans la hiérarchie des attaquants par Lautaro Martinez et Edin Dzeko. Son ancien sélectionneur avec le Chili, Jorge Sampaoli, militerait pour le faire venir dans la cité phocéenne. Une rumeur de départ à laquelle a mis fin Simone Inzaghi, en conférence de presse avant le match de son équipe face au Shakthar Donestk ce soir à 18h45 en Ligue des Champions. « J’ai des gars qui travaillent très bien. De Vrij et Alexis Sánchez très sont importants pour nous, ils me manquent. Nous espérons les récupérer le plus tôt possible ».