Le Paris Saint-Germain s’est qualifié ce mardi soir avec brio pour les huitièmes de finale de la Ligue des champons. Les hommes de Christophe Galtier ont étrillé le Maccabi Haifa sur le score de 7 buts à 2. Une victoire importante qui montre que le PSG fait partie des outsiders à la victoire ? Pas forcément pour tout le monde.

C’est notamment les cas et l’avis de Peter Schmeichel, ancienne légende du football danois qui trouve que le champion de France en titre a encore certaines lacunes sur le plan défensif. « Quand on parle de gagner la Ligue des Champions, je pense aussi au problème défensif qu’ils ont également affiché. Lorsqu’ils mènent 3-0, tout d’un coup, c’est 4-2. Ils ont besoin de marquer beaucoup de buts pour gagner des matchs et ce n’est pas toujours le cas. Je pense qu’ils ont une défense terrible et c’est aussi à cause des trois joueurs en attaque. Et ça pourrait être un problème dans un match contre Manchester City ou un match contre le Real Madrid. C’est suffisant pour être éliminé », a estimé le consultant et père du gardien de l’OGC Nice, Kasper pour ‘CBS Sports.’