Départ avorté pour Liverpool l’été dernier, Duje Caletar-Car a mis du temps à retrouver le niveau qui était le sien. Aujourd’hui, son départ est une priorité pour l’Olympique de Marseille qui veut surfer sur l’Euro et sur sa belle côte en Premier League pour renflouer les caisses.

Débarqué sur la Canebière à l’été 2018, Duje Caleta-Car a disputé 37 rencontres cette saison avec l’OM et a confirmé, une saison de plus, son statut de titulaire en puissance. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023 il est l’une des valeurs marchandes les plus intéressantes côté marseillais. Une valeur dont souhaite bien profiter l’Olympique de Marseille qui mise sur une vente à 30 millions d’euros. Comme au dernier mercato estival, le Croate n’est pas insensible aux approches étrangères et plus particulièrement celles de la Premier League. West Ham serait la destination la plus probable pour l’international croate. Eliminé de l’Euro par l’Espagne, le dossier Duje Caleta Car devrait se finaliser très rapidement.