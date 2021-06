Ces huitièmes de finale de l’Euro 2020 nous réserve des matchs totalement fous. Alors qu’elle menait de deux buts à 5 minutes du terme, l’Espagne l’emporte en prolongation contre la Croatie, (3-5). Arraché les prolongations n’a pas suffi aux vices champions du monde. La Roja retrouvera la France ou la Suisse en quarts de finale.

L’Espagne a débuté sa rencontre sur un rythme tonitruant asphyxiant totalement les Croates. Mais, sur un coup du sort, la Croatie ouvre la marque. Le Barcelonais, Pedri, sert Unai Simon en retrait qui manque son amorti et laisse le ballon rentrer dans ses propres filets, (20′). La logique est respectée une dizaine de minutes plus tard. Pablo Sarabia égalise (38′). En seconde période, la Roja assoit sa domination en inscrivant deux nouveaux buts (Azpilicueta 57′, Torres 77′) avant que la Croatie ne revienne dans la partie en toute fin de rencontre, (Orsic 85′, Pasalic 92′) nous offrant ainsi un final dantesque. En prolongation, les vices champions du monde n’ont pas résisté aux assauts espagnols et ont concédé deux buts supplémentaires, (Morata 100’è et Oyarzabal 103è, 3-5).