Toujours à la recherche de renforts au mercato hivernal, le FC Barcelone pense désormais àun ex de la Ligue 1 en la personne de César Azpilicueta.

Selon les éléments recueillis par The Athletic, le latéral londonien n’est pas pressé de quitter le championnat anglais si rapidement que ça. Au contraire, il voudrait même prolonger son bail comme le précise la presse locale. Celui qui a disputé près de 19 matchs toutes compétitions confondues cette saison se sent bien à Londres et un départ au FC Barcelone ne serait pas à l’ordre du jour. Affaire à suivre…