De retour au Real Madrid après un passage victorieux en France du côté de l’Olympique Lyonnais Mariano Diaz n’a jamais été en mesure de s’imposer chez les Merengues et il va enfin quitter la capitale espagnole.

Une annonce que vient de confirmer son agent Aranda. « L’intention du joueur est de partir, comme au cours des trois dernières années, tant qu’il y aura une option qui le satisfera. Et nous sommes dans cette situation, essayant de trouver une équipe qu’il aime. Il y a de nombreux aspects à prendre en compte, parfois certains influencent plus et que d’autres. Pour le moment, il a son contrat et quand il comprendra qu’il doit partir et qu’une meilleure équipe arrive, il partira, et sinon alors il ne partira pas. Trouver une solution au goût du joueur n’est souvent pas facile, et il restera s’il ne trouve pas une autre possibilité parce qu’il a encore un contrat. On verra comment le film se termine, pour l’instant je ne sais pas ce qui va se passer« , a-t-il déclaré au sujet de Mariano Diaz qui avait disputé la saison dernière 22 matches avec le Real, inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives.