Face aux médias, Florian Thauvin est revenu sur sa décision de signer un contrat de 5 ans cet été chez les Tigres de Monterrey, au Mexique.

L’attaquant français a expliqué en conférence d’après-match les raisons qui l’ont poussé à quitter l’Olympique de Marseille pour la formation mexicaine..

« J’ai eu l’opportunité de continuer à l’OM. Je remercie Pablo Longoria et Jorge Sampaoli pour la confiance témoignée, ainsi que Frank McCourt. Ils m’ont fait une super proposition, un contrat de cinq ans avec un plus gros contrat qu’actuellement. Ils ont vraiment tout fait pour me conserver. Je leur dit un grand merci. Le club démarre un nouveau chapitre avec une nouvelle ère. Le club devait avoir un joueur 100 % concerné, prêt pour relever ce défi. Je pense qu’il était temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre, de découvrir autre chose. L’OM est un club fantastique, le plus beau club français, mais c’est un club difficile, fatiguant. Je pense que j’avais fait le tour. J’ai eu envie de découvrir autre chose. Je ne voulais pas faire de mal à mon club si je n’étais pas à 100 %. Le club méritait un joueur qui soit prêt à soulever des montagnes pour atteindre ses objectifs, j’espère qu’ils arriveront à trouver ce joueur. »

Le champion du monde 2018 a ensuite expliqué pourquoi il a choisi le Mexique et les Tigres de Monterrey. « J’ai eu la possibilité de rester en Europe avec de nombreuses convoitises. Le plus important, c’est de prendre du plaisir. J’ai toujours été amoureux de l’Amérique Latine. Le football, c’est ma passion. Je veux retrouver beaucoup de plaisir. C’est un club qui l’illustre bien. ‘Dédé’ (Gignac) a eu un rôle important, c’est lui qui m’a appelé pour me parler du projet. J’ai discuté avec les dirigeants et été de suite emballé. J’ai vu une équipe prendre du plaisir. Cela a été très facile pour avancer. On est tombés d’accord. »