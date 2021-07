Mourad Aerts suit l’OM mieux que personne. Le journaliste se confie sur le mercato et espère une chose, que Milik reste au club.

« Milik j’attend avec impatience. Apparement la tendance serait qu’il reste à l’OM, et c’est très bien. J’espère vraiment que le Polonais ne parte pas, et après il restera le cas Kamara. Il est capable de jouer dans plein de système c’est bien si on utilise des schémas modulables. J’aime pas trop ce qu’il se passe en ce moment sur les réseaux sociaux avec Kamara, les gens souhaitent le voir partir s’il ne prolonge pas. Mais c’est aussi la faute du club qui a mal géré le dossier, en le prolongeant que deux ans au lieu de trois. Je comprend que Longoria souhaite le vendre, mais je serais triste de le voir partir car c’est un monstre. » A-t-il confié pour « Football club de Marseille. »