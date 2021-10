Toujours joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne va pas rester indéfiniment dans la capitale. Bruno Salomon ne dira pas le contraire.

Le journaliste s’est confié sur la situation de l’international français et il ne se fait aucune illusion. Selon lui, Mbappé vit ses derniers mois avec le Paris Saint-Germain. « Le PSG a tout tenté mais n’a jamais réussi à retourner la situation. Paris n’est qu’une étape, Paris n’est qu’un passage. On aura eu la chance d’avoir Kylian Mbappé dans notre championnat pendant cinq ans. Le PSG aura réussi à le garder cinq ans de plus. Après, on peut revenir sur le fait qu’il ne soit pas parti cet été. On savait, tout le monde était au courant, » a estimé Salomon sur L’Équipe TV.

Avant de terminer : « Je pense que tous les amateurs ou amoureux du PSG se disaient »allez, il va aimer, il va kiffer, il va rester ». Non. Dans l’interview, il dit aussi qu’il veut changer cette étiquette du gars calculateur, qui n’a pas de plan de carrière. Et bah non. Il va au bout de son truc, il va finir sa saison, il partira. » Rappelons que Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin 2022.