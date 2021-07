Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022, Paul Pogba pourrait ne pas aller jusqu’au bout de son contrat avec les Reds Devils.

RMC Sport t catégorique et affirme que le club de la capitale est plus que jamais intéressé par le profil du champion du monde avec l’Equipe de France en 2018. « L’hypothèse d’une arrivée de Paul Pogba au PSG existe bien. Il avait bien balayé des contacts avec Nasser Al-Khelaïfi, président parisien, en conférence de presse. Mais le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester United et la tendance ne serait pas à une prolongation. Ces dernières années, le Real et le Barça se sont aussi invités parmi ses potentielles destinations. Mais un départ vers l’Espagne s’éloigne aujourd’hui. Le PSG étudie la situation de l’international français, à la condition de vendre. Des discussions ont été engagées avec son entourage, pas encore entre les deux clubs. L’idée de jouer enfin dans le club phare de sa région chemine positivement dans son esprit. Les négociations s’annoncent longues mais Pogba pourrait bien tresser un nouveau fil sa carrière dans sa région d’origine. » Avec cette information, le transfert de Paul Pogba ne semble donc pas si loin que ça. Reste à connaître la volonté du joueur ainsi que celle de son club.